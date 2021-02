Gasperini alla Rai: "Noi le chance migliori, un gol cambiava tutto! Sulla difesa a 3 del Napoli..."

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo lo 0-0 in Coppa Italia sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Abbiamo fatto una buona gara, ma è chiaro che il Napoli è una squadra di valore. Nel primo tempo abbiamo avuto le opportunità migliori, qualcosa anche nella ripresa, anche se nel secondo tempo la partita è stata un po' più lento. Sono soddisfatto. Pensiamo una partita per volta. E' chiaro che siamo sotto pressione in tutte le gare, non è facile andare con la condizione giusta, ma è una cosa che riguarda anche il Napoli. Ora pensiamo al campionato, poi mercoledì prossimo sarà la partita decisiva per accedere alla finale".

Vi aspettavate la difesa a tre del Napoli? "Avevamo visto che era stata provata già col Parma ad un certo punto. Non me l'aspettavo, ma stamattina ho saputo che c'era questa possibilità. Noi comunque abbiamo fatto bene".

Come valuta la prestazione di Ilicic? "Non è facile per lui avere sempre la miglior condizione. Stasera è entrato bene, ha dimostrato di avere una buona gamba. Sarà importante sicuramente per il ritorno".

Su Toloi. "Nel primo tempo ha avuto degli ottimi spazi, avevamo pensato di sfruttare i suoi inserimenti perché lui ha questa capacità. Purtroppo non è riuscito a far gol su quell'occasione che ha avuto, la più limpida della partita".

Perché Ilicic in panchina e Muriel titolare? "Muriel è in un periodo di grandissima condizione e l'ha dimostrato anche stasera. Noi giochiamo tre partite a settimane dal 3 gennaio praticamente, abbiamo bisogno di tutti e dobbiamo alternarli. Ma siamo riusciti sempre ad avere una buona condizione e a fare buone gare".

La carta Malinovskiy non poteva esser presa in considerazione? "Sono tutte soluzioni che possono portare alla realizzazione. Di opportunità stasera ne abbiamo avute parecchie contro una squadra forte come il Napoli. Se riesci a realizzarne una la partita cambia aspetto".