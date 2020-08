Gattuso a Sky: "Osimhen? Calmi! Non è Maradona, ha qualità ma lasciamolo lavorare..."

Il Napoli ha vinto il triangolare in Abruzzo contro Castel di Sangro e L'Aquila. L'allenatore Rino Gattuso ha commentato cosi ai microfoni di Sky Sport il successo della sua squadra a Castel di Sangro: "Che Napoli sta venendo fuori? Stasera sono tutti liberi e ci sono dieci giocatori che stanno lavorando ancora, c'è la consapevolezza che quanto abbiamo fatto lo scorso anno quest'anno non basta per andare in Champions, ognuno di noi deve dare qualcosa in più, io, il mio staff, le persone che mi circondano, addetti stampa, magazzinieri, e loro anche qualcosa in più. Bisogna lavorare e credere fortemente in quello che si fa.

Osimhen? Dobbiamo stare calmi, lasciamolo lavorare, è appena arrivato, la strada è ancora lunga. Sappiamo che tipo di giocatore abbiamo preso, speriamo sia io, Giuntoli, la società, compagni di squadra e tifosi che lui faccia bene, ma bisogna volare bassi. Non è che adesso ci aspettiamo che abbiamo preso Pelè e Maradona, abbiamo preso giocatore con caratteristiche precise che ci può dare una mano. Oggi abbiamo giocato con una squadra di eccellenza, ha fatto vedere le sue qualità ma lasciamolo lavorare".