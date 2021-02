Gattuso a Sky: "Tante assenze e siamo stanchi, ma ci crediamo! Mertens? Non ha molti minuti"

L'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita contro il Granada: "Non bisogna partire morbidi come nella prima mezz'ora della gara d'andata. Nel secondo tempo, infatti, avevamo sofferto meno. Ci vuole mordente.

Infortuni? Non faccio il dottore ma l'allenatore. Koulibaly e Ghoulam sono rientrati, non hanno grandissimo minutaggio ma ne abbiamo bisogno. Osimhen sarà fuori e gli altri non saranno a disposizione.

Mertens? Lo portiamo, ma ieri ha fatto il primo allenamento, oggi la rifinitura. Lo valutiamo, è fermo da tempo, non ha tantissimi minuti a disposizione.

Ribaltare risultato? Abbiamo il dovere di crederci, ci mancano giocatori importanti ma chi c'è può fare la differenza. Abbiamo tanti giocatori stanchi ma abbiamo il dovere di provarci e la forza per farcela. Ho visto tanta voglia nei ragazzi, loro sanno che stiamo attraversando un momento negativo e bisogna dare qualcosa in più".