Gattuso annuncia: "Mertens ha 20 minuti e non recupera nessun altro! Su Hysaj e Demme..."

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato della situazione indisponibili: "Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo, lo sono domani, abbiamo perso Osimhen, per il resto non recuperiamo nessuno. Hysaj e Demme lavorano sul campo, ma non sono pronti per essere disponibili".

Come sta Mertens, è disponibile? "Ieri ha fatto 25' di allenamento, verrà in panchina ma è fermo da tanto e avrà 10-20 minuti di autonomia, ha dato disponibilità ma non è al meglio. Vedremo se ci sarà bisogno di lui, come poter fare".