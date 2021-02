Gattuso distrutto dai quotidiani: "Suicidio in due minuti, l'approccio non ha scusanti"

Gattuso, ancora una volta, bocciato dai quotidiani. Voti negativi in pagella per l'allenatore del Napoli. Solo 5 per il Corriere della Sera. Per La Gazzetta dello Sport, 5.5 così motivato: "Bisogna riconoscergli l'attenuante delle assenze. Ma quella'approccio sbagliato alla gara è stato penalizzante".

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "A lui mancano nove uomini e a Martinez sette, ma la differenza è che il Granada lotta e gioca e il Napoli invece evapora presto. E poi si suicida in due minuti. L'approccio della squadra non ha scusanti".