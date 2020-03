Gattuso ha già fatto meglio dell'ultimo Ancelotti. Lo dicono i risultati

In questa stagione il Napoli ha già disputato 36 partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia. E se fino a dicembre i risultati erano positivi soltanto in Europa, con la squadra di Ancelotti brava a superare il girone ma molto molto attardata in campionato, con l'avvento del nuovo anno - e soprattutto di Gattuso in panchina - la musica sembra essere cambiata. Che le cose siano migliorate è palese, lo si intuisce già dallo sguardo dei calciatori che vanno in campo. Con il veleno, come piace dire a Rino. Ma alla fine sono i numeri che fotografano la crescita del gruppo.

RINO MEGLIO DI CARLO - Delle 36 partite (26 in campionato, 7 in Champions League e 3 in Coppa Italia) collezionate dal Napoli in questa stagione, in 21 di queste in panchina sedeva Ancelotti, mentre nelle restanti 15 è toccato a Gattuso a sostituire quello che è stato il suo maestro. E fin qui lo score sorride eccome al tecnico calabrese, che ha messo a referto ben 9 vittorie. Una in più, e con 6 partite in meno, rispetto a Don Carlo che nelle sue 21 gare in quest'annata alla guida del Napoli aveva inanellato appena 8 successi. Gattuso, di fatto, ha già fatto meglio dell'ultimo Ancelotti. E lo dicono i risultati.