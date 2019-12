Gattuso, nervi saldi e nessuna bocciatura: così ha provato a sbloccare il Napoli all'intervallo

Non sa più vincere il Napoli, k.o. al San Paolo anche contro il Parma, mettendosi alle spalle le belle sensazioni che si portava dietro dopo il cambio in panchina e soprattutto il netto successo in Champions League con il Genk. Sull'onda di quel poker si pensava che la squadra azzurra potesse sbloccarsi anche in campionato, invece dopo pochi minuti era già sotto con il Parma.

IL DISCORSO DI GATTUSO - Il primo tempo s'è concluso sull'1-0 per i ducali e all'intervallo il nuovo tecnico Gennaro Gattuso s'è fatto sentire eccome negli spogliatoi, studiando la migliore strategia per provare a sbloccare i calciatori nella testa. Tra le due frazioni l'allenatore calabrese ha mantenuto i nervi saldi e - si legge sull'edizione odierna de La Repubblica - non ha bocciato nessuno. Sarebbe stata un'altra mazzata psicologica. Così ha rispedito in campo la stessa squadra e qualche miglioramento s'era visto, prima della beffa finale firmata da Gervinho.