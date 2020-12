Gattuso prova a gestire le forze: a Crotone con 5 uomini freschi nell'11 titolare

Diversi cambi di formazione per gestire lo sforzo contro l'AZ di giovedì. Rino Gattuso per la sfida al Crotone dovrebbe rilanciare - secondo il grafico formazioni della Gazzetta dello Sport - Meret tra i pali, Manolas e Mario Rui in difesa, nella linea con Koulibaly e Di Lorenzo, ma anche Elmas in mediana con Bakayoko e Zielinski ed in attacco Lozano nel tridente con Mertens ed Insigne. Il resto poi il tecnico proverà a farlo tramite i cinque cambi.