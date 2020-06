Gattuso straziato dal dolore non molla il Napoli: oggi allenamento e ultimo saluto alla sorella defunta

Rino Gattuso alle prese con giorni di dolore intenso, affrontati sempre con lo spirito del guerriero. L'edizione odierna di Tuttosport racconta le ore frenetiche del tecnico che dopo aver raggiunto in auto Gallarate con moglie e figli dove era stata allestita la camera ardente della sorella Francesca, nel pomeriggio tardo di ieri ha fatto rientro a Napoli, perché oggi Gattuso sarà già in campo, allenerà il gruppo azzurro nel Centro sportivo di Castelvolturno.

"Al termine della sessione - spiega il quotidiano - si rimetterà di nuovo in macchina per raggiungere, stavolta, la Calabria. A Corigliano Calabro oggi si svolgerà l’ultimo saluto alla sorella. Sarà una giornata straziante per il tecnico azzurro e dura anche dal punto di vista fisico in quanto in serata farà nuovamente rientro a Napoli, sempre con la sua macchina. Gattuso ha dato la sua parola al Napoli e non intende venir meno ai suoi impegni: sabato sarà in campo a guidare l’allenamento della squadra, con un groppo alla gola, ma con lo spirito guerriero tipico dei Gattuso".