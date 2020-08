Gazzetta - ADL-Gattuso, vertice anche per il mercato: il tecnico ha proposto quattro nomi

Durante il vertice di mercato tenutosi oggi a Capri tra il presidente De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli, oltre alla questione relativa al rinnovo del tecnico calabrese, si è parlato ovviamente delle strategie di mercato. Come riportata gazzetta.it, sarebbero quattro i nomi chiesti da Gattuso per la prossima stagione: "Dopo l’accordo è seguito un vertice di mercato. Dopo gli acquisti di gennaio e quello ultimo di Victor Osimhen, richiesto proprio dall’allenatore, Gattuso ha ribadito quanto detto già da tempo a Giuntoli, la necessità di acquistare almeno altri 3-4 giocatori, magari uno per settore, dando la priorità agli esterni e a un centrocampista. Tra i nomi ricorrenti c’è la conferma per l’interessamento a Reguilòn (esterno del Real Madrid), a Boga (esterno del Sassuolo), a Under e Veretout (esterno e mediano della Roma)".