Gazzetta - Aké l'alternativa a Manolas: Giuntoli gelato da richiesta Bournemouth, ma c'è un piano

Il primo obiettivo per la difesa del Napoli è Kostas Manolas della Roma, ma nel caso in cui dovessero emergere problemi, Cristiano Giuntoli non si farebbe trovare impreparato. C'è un piano B e risponde al nome di Nathan Aké, 24enne del Bournemouth, che già in passato ha stuzzicato le idee della dirigenza partenopea. A rivelare ulteriori dettagli è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:



"Nello scorso inverno, Giuntoli ha seguito con interesse Nathan Aké (24 anni), difensore centrale del Bournemouth, che l’aveva acquistato dal Chelsea in estate. Il diesse ha avuto vari contatti con la dirigenza del club inglese ed ha chiesto anche la valutazione data al nazionale olandese. La risposta ha gelato il dirigente napoletano: 40 milioni di euro. Una cifra che il Napoli ha ritenuto elevata e, dunque, la discussione si è interrotta a fine marzo scorso. Adesso, però, lo scenario è cambiato, Ancelotti ha bisogno di un centrale difensivo di livello, se giovane tanto di guadagnato. Ed ha individuato in Aké l’eventuale alternativa a Manolas se con la Roma non si trovasse l’accordo. Al Bournemouth, verrebbe presentata un’offerta di 30 milioni di euro da pagare in due volte. Ma su questo si comincerà a ragionare nei prossimi giorni, bisogna capire prima che sviluppi avrà la trattativa Manolas per poi decidere se trattare Aké".