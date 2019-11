Gazzetta - Ancelotti-ADL, fiducia rinnovata fino al Genk: senza ottavi di Champions sarà addio

Il cammino del Napoli di Carlo Ancelotti è strettamente legato a quelli che saranno i prossimi risultati della squadra azzurra. Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e l'allenatore di Reggiolo sarà condizionato per il futuro da alcuni fattori: "E’ un momento difficile. Tanto che persino l’allenatore più vincente in assoluto è in discussione. Carlo Ancelotti non è più inattaccabile, Aurelio De Laurentiis gli ha rinnovato la fiducia, ma a tempo. Fino alla gara col Genk, l’ultima della fase a giorni di Champions League, nulla avverrà, il tecnico lavorerà per riprendersi almeno il quarto posto in campionato e per accedere agli ottavi di finale di Champions. Obbiettivi imprescindibili per continuare il rapporto".