Gazzetta annuncia l'addio di Chiriches: "Pronto per le visite col Sassuolo, affare da 11 mln"

Vlad Chiriches pronto a lasciare Napoli per iniziare una nuova avventura in maglia Sassuolo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, spiega come il difensore arrivato dal Tottenham potrebbe già nelle prossime ore diventare un calciatore del club neroverde: "Il Sassuolo è a un passo dal rumeno Chiriches del Napoli. Gli azzurri chiedevano 15 milioni ma l’intesa può arrivare intorno ai 10-11. Già nelle prossime ore il giocatore può arrivare in città per le visite mediche".