Gazzetta - Dopo il furto Allan vuole andare via: valore dimezzato rispetto a un anno fa

Il furto recente subito nella sua villa a Pozzuoli potrebbe convincere Allan a lasciare Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport secondo cui il brasiliano e la moglie vorrebbero andare via. Il quotidiano ricostruisce quanto accaduto ma parla anche di cifre. Per lui a gennaio il Psg sembrava pronto ad arrivare a 75 milioni, la richiesta fu di 100. Non se ne fece nulla. Oggi il suo valore si attesta sui 50 milioni. Sono giorni importanti, riflessioni avviate sul futuro, qualcosa si è rotto e ora il brasiliano pensa realmente di ripartire altrove.