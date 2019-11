Gazzetta - Florenzi, c'è anche il Napoli! Chieste informazioni alla Roma: ipotesi prestito

Alessandro Florenzi sta giocando pochissimo, è sul mercato, diverse squadre lo stanno corteggiando. La novità è che a chiedere informazioni c'è anche il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela che in prestito lo hanno richiesto Fiorentina, Sampdoria e, appunto, gli azzurri, anche se la Roma gradisce lo scambio con Politano dell'Inter. Al momento Florenzi ha raccolto 8 presenze in campionato ma non le ha giocate sempre tutte. Non è nelle priorità di Fonseca e per questo sta meditando l'addio.