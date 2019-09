Gazzetta - Llorente, retroscena sull'arrivo a Napoli: "Il potere d'attrazione di Ancelotti..."

Fernando Llorente, un impatto notevole sul Napoli. Già tre gol ed un assist messi a segno in queste prime uscite stagionali, con lo spagnolo che si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena riguardante l'approdo dell'ex Tottenham in azzurro, raccontando quanto sia stata decisiva la chiamata di Ancelotti per portarlo all'ombra del Vesuvio: "Non che l’offerta azzurra sia da poco: 5 milioni di euro netti per arrivare a 36 anni non sono da buttar via. Però c’è stato altro: il potere d’attrazione di Ancelotti in ambito di calcio internazionale è notevolissimo e la sua è una chiamata che non si può rifiutare".