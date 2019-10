Gazzetta - Mertens e Callejon chiedono triennale a cifre più alte delle attuali, ADL non si piegherà

Il futuro di Dries Mertens e Josè Callejon in primo piano dopo le parole di Aurelio De Laurentiis sul tema, con il patron che ha ribadito che non potrà certamente pareggiare eventuali offerte in arrivo dalla Cina per i due calciatori in scadenza di contratto nel giugno 2020. Così scrive sul tema l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Di certo, De Laurentiis non si piegherà alle pretese dei due giocatori che hanno chiesto un prolungamento triennale ed uno stipendio superiore a quello attuale. Un’ipotesi che non è stata nemmeno presa in considerazione dal dirigente che ha posto i due dinanzi ad una scelta, ovvero, preferire i soldi alla felicità di restare, perché entrambi amano Napoli e non vorrebbero andare via. È proprio in virtù di un loro probabile addio che Giuntoli ha ingaggiato Hirving Lozano".