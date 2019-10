Gazzetta - Mertens non gradisce la Cina: priorità al Napoli fino a gennaio, ma occhio al Borussia

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha aggiornato la situazione legata a Dries Mertens. Il belga non gradisce la Cina - si legge -, la sua priorità resta il Napoli, se poi entro gennaio non troverà l’accordo allora prenderà in considerazione altre offerte, tra cui potrebbe esserci quella del Borussia Dortumund: "Il tecnico ha provato in qualche modo a giustificare, comunque, lo sfogo del presidente. Ma è innegabile che l’attacco ai due produrrà effetti anche all’interno dello spogliatoio, dove occorre la tranquillità per tenere in piedi l’ambizione scudetto".