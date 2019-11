Gazzetta - Napoli in completa crisi d'identità: così persino il quarto posto diventa un miraggio

Un brutto Napoli, forse il peggiore della stagione. Contro il Genoa, dopo una quattro giorni di polemiche infinite, scatenate dall'ammutinamento della squadra che s'è rifiutata di tornare in ritiro a Castel Volturno dopo la partita di martedì scorso con il Salisburgo, gli azzurri sono protagonisti di una prestazione deludente, che provoca (insieme a tutto il resto) i fischi del San Paolo a fine partita. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza così il momento dopo il deludente pareggio di ieri sera:

"Finisce come inizia, fra i fischi di un Napoli in completa crisi di identità. A fine gara, mentre gli azzurri escono a testa bassa, a far festa sono i rossoblù che con Thiago Motta conquistano il loro primo punto, finalmente tenendo imbattuta la porta di Radu, che nel finale compie un miracolo su Elmas. Non fa difetto l’impegno alla squadra di Carlo Ancelotti, che mai però trova lucidità sotto porta alla fine di una settimana incredibile, che avrà strascichi ancora per diverso tempo. Sì perché nessuna delle parti sinora ha fatto un passo indietro o dato un segnale di mediazione. Per fortuna ora c’è la sosta per le nazionali, ma se non si cerca di andare oltre errori e rancori e provare a remare tutti dalla stessa parte diventa un miraggio persino il quarto posto, che oggi probabilmente si allontanerà ulteriormente. Tra l’altro, con 19 punti dopo 12 turni, gli azzurri non sono mai arrivati nelle prime quattro. De Laurentiis non può permettersi di rompere il giocattolo da lui stesso costruito negli anni con sagacia. Il Napoli ha una striscia di 5 gare senza vittoria, Champions League compresa, e sta smarrendo tutti i suoi presupposti. Complimenti al Genoa che sa portare a casa un risultato corroborante, senza rubare nulla".