Gazzetta - Nessun segnale di cessione dal Napoli: ADL valuta tanto il club, le cifre

Dopo la notizia che ha scosso l'ambiente napoletano del Daily Mail (leggi qui), la redazione di gazzetta.it ha precisato che Aurelio De Laurentiis è a Los Angeles per impegni cinematografici. Rientrerà in Italia tra un paio di settimane. Soltanto allora si potrà avere un riscontro. Resta il fatto che fino ad oggi non ci sono mai stati segnali da parte della proprietà del Napoli di voler cedere il pacchetto azionario per non meno di 800 milioni. Sarebbe questa la valutazione attuale data da De Laurentiis al suo club che non ha alcun debito con le banche. Una cifra che viene fuori dalla somma del valore del parco giocatori, che si aggira intorno ai 650 milioni di euro, più il capitale liquido di cui dispone la società di 150 milioni di euro.