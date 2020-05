Gazzetta - Nome nuovo per l'attacco: idea Joao Pedro se Mertens non rinnova

Nome nuovo per l'attacco del Napoli: piace Joao Pedro, 28 anni, attaccante brasiliano del Cagliari. In estate potrebbe partire. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la società azzurro lo ha immaginato come erede di Mertens in caso di addio del belga, poi il Covid-19 ha bloccato ogni idea. Se ne riparlerà, eventualmente, quando tutto ricomincerà. Ma una cosa è certa: Joao può lasciare il Cagliari perché sogna di giocare l'Europa con un contratto importante e il Napoli ha inserito il suo nome in lista.