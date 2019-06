Gazzetta - Offerta del Napoli per Icardi, ma potrebbe rifiutarsi di parlarne: Juve sullo sfondo

Nei prossimi giorni l'Inter parlerà con Mauro Icardi dell'offerta ricevuta dal Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che cerca di riassumere la situazione della punta classe '93: "Dzeko, tra l’altro, ha già parlato della sua nuova destinazione con alcuni futuri compagni di squadra. Tra i compagni non ci sarà Icardi, destinato a lasciargli la maglia numero 9. Marotta e Wanda sfrutteranno i prossimi giorni per incontrarsi. E l’Inter proverà a stanare Icardi, mettendo sul piatto l’interesse ricevuto di alcuni club (il Napoli in Italia). Se Mauro, come è prevedibile, rifiuterà anche solo di parlarne, aumenterebbero i sospetti in direzione Juventus. Con tutte le conseguenze del caso. La più pericolosa delle quali porterebbe Conte a dover gestire in prima persona il problema, dall’8 luglio in poi.