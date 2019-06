Gazzetta - Passi avanti per Almendra: il Boca apre allo sconto, Giuntoli tratta ancora

Acquisti di spessore e altri di prospettiva. Il Napoli ha in mente questo mix per la prossima sessione di mercato e tra i diversi nomi seguiti, già da diverso tempo a dire il vero, c'è Augustin Almendra del Boca Juniors. Classe 2000, considerato tra i migliori prospetti del calcio argentino, sono stati registrati dei passi in avanti nell'affare col Napoli, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:



"Una, in prospettiva, è quella dell’argentino Augustin Almendra, già eliminato con la nazionale Under 20 dal mondiale. Il dialogo con Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors, è avviato da tempo e negli ultimi giorni pare Giuntoli abbia trovato una disponibilità a trattare sotto i 20 milioni di euro".