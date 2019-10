Gazzetta - Per Euro 2020 ci sono 5-6 posti liberi: ancora in dubbio Meret e Di Lorenzo

Ci sono ancora 5-6 maglie da assegnare in vista di Euro 2020. Focus de La Gazzetta dello Sport sui convocati del prossimo Europeo. Insigne è tra i sicuri, è già certo del posto, mentre restano vuote alcune caselle con tanti giocatori che sperano. In porta, ad esempio, secondo il quotidiano, Meret può fare il terzo ma dovrà superare la concorrenza di Gollini. Donnarumma e Sirigu, invece, sono già certi della convocazione. In difesa sicuri sono Chiellini, Bonucci, Florenzi, Spinazzola ed Emerson. Se tornerà quello di prima, Romagnoli si aggiungerà alla lista. Sono in concorrenza anche Izzo, D’Ambrosio, De Sciglio, Gianluca Mancinie Di Lorenzo che però, rispetto agli altri, gioca solo da esterno.