Gazzetta prevede il doppio colpo: "Napoli pronto a chiudere per Almendra e De Paul"

"L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è in Canada, dove passerà il periodo prima del ritiro di Dimaro. Da lì, si terrà in stretto contatto con Giuntoli per seguire l’evolversi del mercato". Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che annuncia come due trattative possano avere esito positivo nei prossimi giorni: "Ci sono buone possibilità - si legge sulla rosea - che si possa concludere per Almendra del Boca Juniors e per De Paul dell’Udinese". Un doppio rinforzo per il centrocampo dunque, con il Napoli che sarebbe pronto dunque a chiudere col il Boca per il classe 2000 e per il fantasista dei friulani classe '94.