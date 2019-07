Gazzetta - Resta in piedi la pista Icardi: se l'Inter non lo cede possibile scambio con Milik

Non solo Pepè. Se l’affare per il talento ivoriano dovesse concludersi, il Napoli continuerà comunque a lavorare per James Rodriguez e Mauro Icardi, seppur “entrando in modalità d’attesa”, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il club aspetta che il Real decida di dare eventualmente James Rodriguez in prestito oppure vedere che cosa succede con Icardi. “Se l’Inter non riuscisse a cederlo, ecco che potrebbe nascere uno scambio con Milik, con differenza a favore dei nerazzurri di un paio di decine di milioni”, rivela la rosea.