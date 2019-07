Gazzetta - Ripresi i contatti per Almendra: vuole il Napoli ed ora il Boca può accontentarlo

Riprendono i contatti tra Cristiano Giuntoli e il presidente del Boca Junior Daniel Angelici. Argomento delle interlocuzioni è di nuovo Augustin Almendra, 20enne centrocampista del Boca che rientra tra gli obiettivi del Napoli. Dopo una fase di stallo della trattativa, ora si può riprendere a trattare. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che ricorda come la trattativa si era arenata sulla richiesta del patron del Boca di 25 milioni di euro. Troppi secondo il Napoli che ha rilanciato al massimo a 15 milioni. “L’impressione è che il presidente del club argentino possa convincersi e che dia il via libera al ragazzo per accordarsi col Napoli. Tra l’altro, lo stesso Almendra s’è detto entusiasta di un eventuale trasferimento nella città di Maradona”, si legge sulla rosea.