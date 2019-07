Gazzetta - Segnali da Icardi, ora apre al Napoli: Marotta fissa il prezzo

Intrigo Maurito Icardi, con il calciatore che sembrerebbe nelle ultime ore aprire all'ipotesi Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova a fare il punto sulla trattativa: "È tutto in queste altre parole di Marotta: "Su Icardi e Nainggolan qualcosa negli ultimi tempi si sta muovendo". Il riferimento è all’ex capitano. E più che alla Juventus, il pensiero corre al Napoli, sul quale Icardi avrebbe cominciato a ragionare, non mostrando più segnali di chiusura netta. Marotta – altro passaggio chiave del vertice – ha raccolto le indicazioni della proprietà di non voler svendere un capitale. Dunque Mauro andrà via, ma per una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro. Al di sotto, l’Inter è disposta a tenersi in casa il «problema». Ma se cessione sarà in tempi brevi – ecco che si torna a Lukaku – non è da escludere un nuovo tentativo per il belga. Ammesso che avvenga tutto in fretta: l’8 agosto chiude il mercato inglese...".