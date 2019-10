Gazzetta sull'Italia: "Mancini ha pronunciato una frase che Insigne non ha mai sentito dire ad Ancelotti"

Lorenzo Insigne avverte la fiducia del ct dell'Italia, Roberto Mancini. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che riporta la seguente frase dell'ex tecnico dell'Inter: "Dai giocatori si pretende sempre il massimo, ma in certi momenti non è possibile darlo: per noi Insigne e Bernardeschi restano importanti". Poi il quotidiano scrive: "Lunedì Roberto Mancini, che non a caso li convoca sempre, ha pronunciato la frase che da agosto ad oggi i due non si sono ancora mai sentiti dire da Ancelotti e Sarri. Non così chiaramente, perlomeno. Diciamo che entrambi avevano immaginato un altro inizio di stagione con Napoli e Juve".