Gazzetta - Svolta Mertens: Gattuso sta convincendo ADL a confermarlo

Gattuso si sta spendendo per convincere Aurelio De Laurentiis a confermare Dries Mertens. Trattativa apertissima, secondo La Gazzetta dello Sport, per il rinnovo del calciatore belga. De Laurentiis ritiene che l’offerta di un biennale da 4,2 milioni a stagione più un milione di bonus sia più che onesta, ma il giocatore oltre all’ingaggio pretende altri 5 milioni per il riacquisto del cartellino. Cosa accadrà? Il quotidiano spiega che l’attaccamento del giocatore al club e alla città potrebbe convincere le parti a rivedere le proprie posizioni. L’impressione è che alla fine si troverà una soluzione di mezzo che vada bene a entrambi.