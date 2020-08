Gazzetta - Via Allan, ADL non trova acquirenti: Everton alla finestra se si abbassano le richieste

Tra i partenti di lusso in casa Napoli c'è di sicuro Allan, con il quale il ciclo azzurro sembra ormai giunto al termine. Dopo l'interesse concreto di poco più di un anno fa da parte del Paris Saint Germain, quella del centrocampista brasiliano è stata un'evoluzione in negativo, che ha portato addirittura lo stesso ex Udinese a giocare pochissimo sotto la gestione Gattuso (con il quale si è registrato anche un litigio in allenamento).

Ora Allan è pronto a svestire la maglia azzurra, anche se la cessione non è poi cosi semplice da intavolare come scrive anche La Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis vuole 40 milioni di euro per cederlo, ma non trova acquirenti a queste cifre. A trenta, invece, sarebbe pronto a investire su di lui l’Everton di Carlo Ancelotti: dopo poco meno di un anno, i due potrebbero ritrovarsi".