Gazzetta - Vinicius chiave per James: rafforzato il rapporto con Mendes, ora prova a convincere il Real

"Gli affari girano intorno agli assi pigliatutto del mercato: da un lato il potente agente portoghese Jorge Mendes, dall’altro l’onnipresente procuratore Mino Raiola". La svolta sul mercato, in casa Napoli, si è avuta proprio grazie al fatto che Aurelio De Laurentiis adesso tratta con piacere con gli agenti più potenti al mondo. Ed è per questo che l'affare legato a James Rodriguez potrebbe sbloccarsi, a maggior ragione dopo l'addio di Vinicius, direzione Benfica, ufficializzato nella giornata di ieri. Così La Gazzetta dello Sport, che titola "E' Vinicius la chiave per James", nelle pagine interne scrive così:



"Ma è soprattutto col primo che il Napoli ha aperto una sorta di linea di credito. Infatti proprio ieri è stata chiusa una operazione assai remunerativa con Vinicius che passa dal Napoli al Benfica per 17 milioni. Con la regia ovviamente di Mendes, cui è stata affidata la trattativa col Real per James, assistito dallo stesso agente. Che conta di convincere Florentino Perez a più modiche pretese per James (la richiesta è di 42 milioni), mentre De Laurentiis chiede il prestito con diritto di riscatto. Proprio per poter ingaggiare un altro forte attaccante. Mendes guida una multinazionale ma con De Laurentiis ha un feeling da anni, tanto che l’anno scorso propose l’opzione Cristiano Ronaldo anche al Napoli.