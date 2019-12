Genk, Wolf: "Faremo gara della vita, vogliamo vincere! Berge? Gran giocatore". Samatta: "Che bello sfidare Kou"

Ultima sfida del girone di Champions per il Genk, fanalino di coda ed ormai senza ambizioni di classifica. Il tecnico Hannes Wolf analizza in conferenza la sfida del San Paolo contro il Napoli. Ad affiancarlo la punta Samatta.

INIZIA IL TECNICO.

Avete novità sugli infortunati?

“Sì, ci sono degli aggiornamenti. Non ci sarà Cuesta, non lo abbiamo portato per sicurezza perché in campionato ci servono tutti freschi.

Il portiere Vandevoordt può battere il record di giocatore più giovane della storia della Champions: gli darà questa opportunità?

“Non abbiamo ancora parlato con i giocatori, dopo ci parlerò e farò le mie valutazioni”.

Non lottate per la qualificazione, giocherà con la squadra migliore o penserà al campionato?

"Questa è la Champions League, vogliamo vincere. Giocherà la squadra più forte perché abbiamo abbastanza tempo per recuperare in vista della sfida in campionato di sabato".

Quali sono i punti deboli ed i punti di forza del Napoli?

“Napoli è una squadra con grandissime qualità, loro sono forti in ogni ruolo. Questa però è la Champions, dobbiamo fare la partita della vita ed allora avremo una possibilità”.

Che sensazioni avete in vista del match?

“Dobbiamo divertirci, giocheremo in maniera offensiva e con coraggio”.

Si parla tanto di Berge, da tempo accostato al Napoli. Ha le qualità per vestire l’azzurro?

“È un giocatore forte, molto giovane perché è del ’98. Spero che domani giochi bene perché ci serve. È un bravo ragazzo ed un bravissimo calciatore, io spero che rimanga per tanto tempo. È un buon giocatore, Napoli è una buona squadra ma non sono io che porto i calciatori al Napoli”.

Domani può essere decisiva per il futuro di Ancelotti, cosa ne pensi?

“So che in questo momento il Napoli vive un periodo difficile, anche contro l’Udinese erano sempre in attacco ma con un contropiede hanno preso gol. Domani sarà una sfida e noi proveremo a vincere”.

Che tipo di partita farete?

“Dobbiamo essere bravi in difesa ma essere anche bravi ad attaccare. Ci serve un pizzico di fortuna, ma faremo del nostro meglio. Nella prima gara abbiamo pareggiato, domani proveremo a vincere”.

Può essere un vantaggio non avere nulla da perdere?

“Non credo. Il Napoli giocherà al 100%, a loro serve la vittoria e saranno carichi sin dal fischio d’inizio”.

PAROLA AL BOMBER SAMATTA.

Che si prova a segnare in Champions e che differenze c’è con i gol in campionato?

“Segnare è sempre fantastico, farlo in Champions lo è sempre. Però io voglio che la squadra vinca, penso a quello”.

Sei in uno stadio dove ha giocato Maradona, è speciale per te?

“Si che lo è. È bello essere qui, per tutti noi. Parliamo di Maradona, uno dei più grandi giocatori di sempre”.

Chi ammiri di più tra i calciatori del Napoli?

“Koulibaly è un ex giocatore del Genk, i tifosi parlano ancora bene di lui. Sarà bello giocare contro di lui…".