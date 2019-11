Genoa, Pinamonti a Dazn: "Al Napoli non gira come vorrebbero, ma noi bravi a metterli in difficoltà"

Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, dopo il pareggio ottenuto al San Paolo contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Un punto importantissimo perché per qualsiasi squadra venire a giocare in questo stadio contro questa squadra è difficile. Vedendo il nostro momento era ancora più difficile. Da quando è arrivato Thiago Motta abbiamo fatto grandi partite dal punto di vista dell'organizzazione. Oggi può sembrare che fossimo messi meglio perché abbiamo strappato il punto. Napoli? Quando le cose non girano come si vorrebbe è sempre difficile. Il Napoli punta sempre in alto, attraversare questo momento non è facile. Noi siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Stasera sono andato vicino al gol, Koulibaly ha fatto un grande intervento, lo sognerò di notte (ride, ndr). Tornerà a girare anche a nostro favore".