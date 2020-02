Ghoulam è ancora un caso: si allena ma non viene convocato, nel mirino il Cagliari

E' ancora aperto il caso Faouzi Ghoulam. Sebbene finalmente si sia tornato ad allenare insieme al resto del gruppo, il terzino algerino ancora non è apparso nell'elenco dei convocati di Gattuso. Anche contro il Lecce resterà in tribuna, non andrà neanche in panchina e l'edizione odierna de La Repubblica prova a fare un briciolo di chiarezza in una storia in cui ce n'è davvero poca.

VERSO IL RIENTRO? - L'ex Saint-Etienne sta aumentando i ritmi del lavoro in allenamento per provare ad essere abile e arruolabile per questi ultimi quattro mesi di stagione. Il traguardo - si legge sul quotidiano - potrebbe essere tagliato presto, dal momento che ora si allena in gruppo. L'obiettivo sarebbe quello di figurare almeno tra le riserve contro il Cagliari, domenica prossima. Ghoulam è fuori da ottobre. Una vita.