Già pronti 40mln di ricavi per la Champions: differenza minima tra 3^ e 4^ posto

TuttoNapoli.net

La certezza a inizio maggio della qualificazione in Champions significa poter programmare la stagione contando anche su introiti che diventano importanti (circa 40 direttamente dalla Uefa fra 14,2 e 16,8 come premio Lega per il quarto o terzo posto) per capire la strategia da adottare sul mercato. Per capire che squadra costruire in prospettiva. Una prima impostazione è stata data già durante la stagione, con alcune scelte ben precise del presidente Aurelio De Laurentiis per tagliare il monte ingaggi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.