Giuntoli a Dazn: “Bereszynski? Stiamo parlando con la Samp, ma non c’è ancora niente. Su Ounahi..."

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel post-partita di Inter-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha parlato di mercato ai microfoni di Dazn: “Bereszynski? Stiamo parlando con la Sampdoria, ma per ora non c’è ancora niente".

Ounahi per il futuro o chi per rinforzarvi? “Sinceramente abbiamo fatto un inizio di stagione straordinario e crediamo di stare a posto così. Non guardiamo gli altri ma pensiamo a fare il meglio possibile ogni giorno”.