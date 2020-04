Giuntoli: "Icardi? Chi non lo vorrebbe, ma lontano dalle nostre possibilità. Su Boga e Ricci..."

Nella lunga intervista via Skype a Sky Sport 24, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è stato interrogato anche su alcuni possibili obiettivi di mercato.

Icardi se dovesse tornare all'Inter, può essere ancora un'idea? "Chi non lo vorrebbe, è un grande calciatore, ma credo sia lontano dalle nostre possibilità".

Boga ha quella funzionalità giusta per Gattuso? "E' un giocatore importante, bravissimo nell'uno contro uno, può giocare anche a destra, è interessante".

Attingere di nuovo dal serbatoio Empoli per Ricci che piace molto al Napoli? "Ricci è un 2001 che gioca già in B in una squadra importante, ma non abbiamo fatto telefonate incisive sul mercato, è una fase di informazione sui progetti tecnici, economici e di volontà dei giocatori, poi in una seconda fase eventualmente si affonda il colpo".

