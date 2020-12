"Guai a fidarsi del Crotone!", Gattuso tiene la squadra a colloquio: non vuole cali di tensione

"Guai a fidarsi del Crotone". Rino Gattuso sa che le sfide contro le neopromosse, specie se dal punto di vista dei risultati stanno stentando in Serie A, sono ricche di insidie. E per questo ci ha tenuto a ribadire alla sua squadra l'importanza della partita di stasera a Crotone, tenendo a colloquio tutti i calciatori al fine di non avere nuovi cali di tensione. Fin qui il suo Napoli non ha mai sbagliato con le piccole e Ringhio vuole che si continui su questa falsariga.

REGOLA NUMERO UNO - Da buon calabrese, Gattuso sa che la partita dello Scida non sarà facile. Ad evidenziarlo è stato il Corriere del Mezzogiorno: "Guai a fidarsi di una «piccola» che enfatizza l’avversario. La regola numero uno, per il calabrese doc che non ha velleità di cariche governative è: non fidarsi. Lo ha detto ai suoi nello spogliatoio per non rischiare che Crotone diventi una tappa trappola del cammino in campionato".