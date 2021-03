Ha ragione Zamparini su Dybala al Napoli?

“Per me la piazza ideale per Dybala è Napoli. Vada da De Laurentiis per vincere lo scudetto”. Queste le parole pronunciate da Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, che portò Dybala in Italia nel 2012. Parole forti che hanno fatto sognare i tifosi. L'argentino sta vivendo una stagione tutt’altro che positiva alla Juventus, dopo l’ottima seconda parte di stagione vissuta agli ordini di Maurizio Sarri. Fermo per infortunio dal 10 gennaio, sembrava pronto per la Champions, ma il dolore al ginocchio lo ha bloccato per un periodo più lungo del previsto.

PERCHE’ SI - Difficoltà di natura fisica ma anche tattica che hanno bloccato la crescita e l’esplosione dell’argentino. Ipotizzando un futuro al Napoli, Dybala sarebbe il rinforzo di lusso per la trequarti nell’attuale 4-2-3-1 adottato dagli azzurri. Dotato di una qualità straordinaria, agirebbe da seconda punta alle spalle dell’attaccante centrale, ruolo in cui attualmente agisce Zielinski. Il polacco che in questa stagione sta finalmente trovando quella continuità di rendimento che gli si chiedeva. La Joya è in vendita, da oramai due anni, ovvero da quando i bianconeri provarono ad inserirlo nello scambio con lo United per Lukaku. Nei prossimi mesi il suo nome tornerà ad essere al centro delle trattative vista la scadenza del contratto fissata al 2022 e le difficoltà che stanno avendo le parti nel cercare un accordo.

PERCHE’ NO - Tuttavia, l’ipotesi Napoli, seppur suggestiva, viene a cadere sul nascere per questioni economiche, ma non solo. L’argentino punta ad un top club europeo e ad un contratto superiore ai 10 mln, improponibile per la società di De Laurentiis. A questo va ad aggiungersi un costo del cartellino non inferiore ai 70 milioni. Inoltre andrebbe a tappare la crescita straordinaria in quella porzione di campo di Zielinski, uno dei pochi sicuri da cui ripartirà il Napoli la prossima stagione. Pertanto, un eventuale matrimonio tra Dybala e il Napoli è assolutamente infattibile.