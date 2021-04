Hakimi conferma: "Il Napoli mi voleva perché ero giovane, ma mi attirava più l'Inter"

Achraf Hakimi, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica in vista della gara del Maradona: "Scudetto? Ne parliamo ma con rispetto, sapendo di non averlo ancora vinto. È l'obiettivo, non lo nascondo, ma mancano molte partite. Domani col Napoli sarà molto importante.

Il Napoli mi voleva? Mi cercavano perché sono giovane e a Dortmund ho lavorato bene. Ma la squadra che mi attirava di più era l'Inter, un progetto di crescita".