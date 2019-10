Hamsik, l'agente annuncia: "Tornerà al San Paolo per Napoli-Atalanta! Sarà anche a Castelvolturno, spero in una sorpresa..."

Nella trasmissione Ultim'ora, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Juri Venglos, procuratore di Marek Hamsik. Queste le sue parole: "Sarà sicuramente un bellissimo momento per Marek che ha scritto la storia del Napoli e per tutti i tifosi che rivedranno l'ex capitano azzurro.



Hamsik sarà a Castel Volturno? Sarà a Castel Volturno per qualche giorno. Non sono sicuro che il Napoli abbia organizzato qualcosa ma spero che la società stia preparando qualche sorpresa.



Record? Sarà normale superare il record di Marek. Lui ha fatto questo record da centrocampista. Hamsik sarebbe felice se contro l'Atalanta, Mertens superasse il suo record.



Napoli? Ha ottimi ricordi di Napoli. Non è stato facile lasciarla, lui era un simbolo della squadra e della città".