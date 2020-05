Hellas, Rrahmani: "Juric mi ha chiesto di restare. Senza il Verona non avrei firmato col Napoli"

Il prossimo acquisto del Napoli Amir Rrahmani è intervenuto ai canali ufficiali dell'Hellas in una diretta Instagram parlando tra l'altro anche del suo passaggio al Napoli: "Ti stai allenando in questi giorni? Ci sto provando, sappiamo tutti che è diverso rispetto ad allenarsi con la squadra. È più difficile, mancano le motivazioni

La Serie A te l'aspettavi così? La guardavo da piccolo. Quando sei più giovane ti sembra difficilissima, ma quando ti senti pronto non è così complicato

Dopo la firma con il Napoli il tuo rendimento non è cambiato? Quando il Napoli ha manifestato il suo interesse ho parlato con il mister e D'Amico, che mi hanno chiesto di restare concentrato sulla squadra. Io ho dato garanzie, voglio sempre dare il massimo".

La tua partita migliore? Non saprei rispondere, sinceramente. Quella con l'Udinese in casa, forse. O le sfide contro Genoa e Sassuolo.

La tua migliore qualità e il tuo peggior difetto? I duelli aerei sono un punto di forza, faccio fatica a pensare ad un difetto. Forse devo migliorare un po' la mia esplosività.

Da bambino avevi un idolo? Sono tifoso dell'Arsenal, Thomas Vermaelen era il mio preferito. Era un giocatore speciale: pensavo potesse fare qualcosa in più, ma ha avuto molta sfortuna. Dopo il passaggio al Barcellona si è un po' fermato, ma mi è sempre piaciuto. Aveva capacità da leader che non tutti hanno.

E i tre attaccanti più forti in Serie A? Ronaldo, Gervinho e Boga. Non saranno i più forti, ma sono quelli che mi hanno messo più in difficoltà: veloci e troppo forti tecnicamente. Di Boga ho visto anche qualche partita al Chelsea, è veramente difficile da marcare.

Perché hai scelto Verona, anziché giocare la Champions con la Dinamo? Avrei giocato in Champions, ma il campionato croato è di livello inferiore rispetto alla Serie A. Poi non avrei potuto firmare con una squadra con il Napoli: fossi rimasto in Croazia sarebbe stato tutto più difficile".