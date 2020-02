Hysaj, Auriemma: "Stop non di poco conto, tempi più lunghi del previsto"

Uscito anzitempo nel match con il Cagliari, Elseid Hysaj ha riportato una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Nonostante dal suo agente siano arrivate rassicurazioni sui tempi di recupero, l'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che lo stop non sarà brevissimo. Per un paio di settimane, infatti, il terzino albanese non potrà allenarsi. Sarà costretto a fare terapie per recuperare e il rientro in campo - si legge dall'articolo a firma di Raffaele Auriemma - non avverrà prima di un mesetto.