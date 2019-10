Hysaj, frattura parcellare dello sterno: salta la nazionale, dovrà stare a riposo qualche giorno

Frattura parcellare dello sterno per Hysaj che, dopo la brutta caduta in un contrasto con Ansaldi e l’uscita dal campo in barella. Questa la situazione di Elseid Hysaj, descritta dall'edizione odierna di Tuttosport: "L'albanese è stato trasportato all’ospedale Molinette di Torino per una radiografia. Niente nazionale albanese per lui ma pure niente di grave, come confermato dallo stesso Ancelotti: "Ha avuto una frattura costale, e dovrà stare a riposo qualche giorno per recuperare".