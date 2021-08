As - L’Atletico piomba su Insigne: gli spagnoli puntano a prenderlo a parametro zero

Lorenzo Insigne non rinnova ancora con il Napoli, gli manca solo un anno di contratto e il suo futuro è in bilico. Stando a quanto riferito da As, l'Atlético Madrid punta forte sul napoletano. Gli spagnoli lo vogliono a parametro zero nel 2022. L'attaccante guadagna 4,5 milioni netti fino al 2022 e i discorsi con il Napoli per il rinnovo del contratto sono ancora interlocutori. Questa situazione sta suscitando diversi interessi sul mercato internazionale. Della sua situazione si sono informate anche Inter e Arsenal. Il rapporto con De Laurentiis sta diventando sempre più teso.