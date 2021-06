BeIn Sports - ADL chiama la UEFA: vuole capire le possibilità di subentrare alla Juve in Champions

Juventus, Real Madrid e Barcellona rischiano l'esclusione dalla prossima Champions League a causa della questione Superlega. E, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista di BeIn Sports Tancredi Palmeri, il Napoli potrebbe subentrare ai bianconeri nel caso in cui la UEFA sanzionasse così i suddetti tre club. Aurelio De Laurentiis se ne sta interessando in prima persona. "Pare De Laurentiis abbia contattato la Uefa per capire le effettive possibilità per subentrare in Champions. Juventus-Napoli non finisce mai...", si legge nel tweet del collega.