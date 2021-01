CdM - ADL, sondaggio con Benitez e spunta richiesta per Gattuso

Gattuso è a rischio, saranno decisive le prossime partite. All’allenatore, scrive il Corriere del Mezzogiorno, viene chiesta un’inversione di tendenza nelle prossime tre partite. La coppa Italia (giovedì allo stadio Maradona contro lo Spezia) è già una prova del nove. Poi, le due sfide di campionato contro Parma e Genoa: sarà questo lo spartiacque della stagione. De Laurentiis riflette, valuta e inizia anche a fare qualche sondaggio. Il presidente non si è mai fatto trovare impreparato e nel caso in cui l’attesa svolta non dovesse arrivare, si confronta con il suo entourage, inizia a capire quale potrebbe essere l’alternativa. C’è stato un contatto con Benitez.