CdM - Anguissa ko, i tempi di recupero: cerchiato in rosso il match col Milan

André-Frank Zambo Anguissa ha subito una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra e salterà sicuramente la trasferta di Cagliari. Ma quando rientrerà? C'è una data ben precisa cerchiata in rosso, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Dovrà fermarsi per un paio di settimane circa, il rientro è previsto per il big-match contro il Milan del 6 marzo. Tuanzebe è rientrato in gruppo, è l’unico volto nuovo che potrebbe aggiungersi all’elenco dei convocati per Cagliari".