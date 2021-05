Cdm - Attaccare la linea alta di Italiano: il piano tattico di Gattuso contro lo Spezia

Potremmo chiamarle le quattro giornate del Napoli, quelle che mancano per conquistare la Champions, scrive il Corriere del Mezzogiorno che presenta la sfida allo Spezia partendo dall'avvicinamento alla gara di Gattuso che ha lavorato tanto sulla testa con l’obiettivo di dimenticare il gol di Nandez ma allo stesso tempo comprendere l’importanza del momento. Di fronte ci sarà la squadra di Italiano, a caccia di punti salvezza sacrificando sull’altare della tensione per il risultato nelle ultime gare la bellezza del suo palleggio che porterò anche ADL a fargli i complimenti. Gattuso conosce i punti di forza e debolezza e la linea difensiva della squadra di Italiano soffre quando viene attaccata con rapidità, la ricerca delle verticalizzazioni per Osimhen può rappresentare una soluzione per colpire lo Spezia.